حبيب يستكمل جولته على الفاعليات الروحيّة بلقاء الشيخ أبي المنى

أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب شيخ عقل الطائفة سامي أبي المنى، على مشاريع مصرف الإسكان والمساعي الجارية لتأمين القروض من الصناديق العربية.

ورافق حبيب عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانونيّ للمصرف مالك إرسلان، في الزيارة في دار طائفة الموحّدين الدروز في ڤردان.

ولفت حبيب خلال اللقاء إلى قرار الحكومه رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة.

وأكد للشيخ أبي المنى أنّ مصرف الإسكان لا يفرّق بين لبناني وآخر ولا بين منطقة وأخرى، بل الجميع متساوون في أحقيّة شراء او بناء او ترميم مسكن ضمن السقف المالي المذكور، خصوصاً في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون.