وزير الصحة إستقبل السفير العراقي الجديد... وتأكيد تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين رئيس بعثة سفارة جمهورية العراق لدى لبنان السيد محمد رضا الحسيني في زيارة تعارفية. وكانت مناسبة للتداول في شؤون تتصل بتعزيز التعاون في مجال الصحة.



ورحب الوزير ناصر الدين بالسفير الجديد منوهًا بما يبديه العراق من دعم مستمر للبنان.



بدوره، أكد الحسيني التزام بلاده بالعلاقات الطيبة مع لبنان والاهتمام بتطوير الدعم.