جابر عن الهيئات الناظمة: بعدما وصلت لحالة اليأس سعيد لأنني في الحكومة التي تعيد الأمل بنهوض لبنان

كتب وزير المال ياسين جابر على منصة "إكس": "مبروك للبنان، بعد ٢٣ سنة من صدور القانون ٤٨١/٢٠٠٢، اخيرًا يتم تعيين الهيئة الناظمة للطيران. مثل الحلم. أنا كنت عام ٢٠٠٢ في اللجنة التي عملت على اصدار هذا القانون، وغيره من قوانين اصلاحية، ووصلت لحالة يأس انها لن ترى النور. سعيد لاني في الحكومة التي تعيد الامل بنهوض لبنان".