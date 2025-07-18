بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة العدل إلى جلسة مشتركة الإثنين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة ١ من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 21 تموز 2025 في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة.