التقدمي دعا إلى تثبيت وقف النار في السويداء: الباب للدخول إلى الحوار السياسي لاندماج السويداء بالدولة

دعا الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان "الدولة السورية وأبناء السويداء والعشائر العربية، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي هو أهم من أي اعتبارات أخرى، وخصوصًا الثأر، من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا".



وقال البيان: "يطالب الحزب الدولة السورية بالعمل جديًا على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تشن على القرى الدرزية في جبل العرب، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية أو التدخلات الإسرائيلية".



ورأى أن "تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية، أي الحوار السياسي من أجل اندماج محافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية".