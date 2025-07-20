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أبي المنى: الانتصارَ للسلام والتهدئة أهمٌُ من الانتصار للحرب والتعبئة
أخبار لبنان
2025-07-20 | 14:00
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أبي المنى: الانتصارَ للسلام والتهدئة أهمٌُ من الانتصار للحرب والتعبئة
دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الى تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع حدٍّ لدعوات النفير العام وللهجمات على القرى الدرزية في محافظة السويداء، مطالباً الدولة السورية بتحمّل مسؤولية تأمين طريق دمشق السويداء وحماية مواطنيها والعمل الحثيث لتبادل الأسرى دون إبطاء، ومعالجة الجرحى والمصابين وتأمين مستلزمات المستشفيات ومقوِّمات الحياة، والاستعداد لبدء حوار جدّي حول عملية الاندماج بالدولة والمشاركة في بناء مؤسساتها. ورأى أنَّ "الانتصارَ للسلام والتهدئة أهمٌ بكثير من الانتصار للحرب والتعبئة" .
وقال أبي المنى في خلال "موقف العزاء والصلاة على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا دفاعا عن الارض والعرض والكرامة في محافظة السويداء العزيزة الشامخة"، الذي أقامته مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ في خلوات جرنايا - كفرحيم الشوف: "لا ولن نترك أهلنا في السويداء ولن نتخلّى عنهم ولن نتخاذل في نصرتِهم".
وأضاف شيخ العقل: "علينا جميعاً أن نُدركَ أنَّ الانتصار للسلام والتهدئة أهمٌُ من الانتصار للحرب والتعبئة، والتبصُّرَ بالأمور يقضي بأن نصونَ جبلنا وأن نحافظ على أهلِنا بالموقف الواقعي الصلب وبالمعالجة الحكيمة والمواجهة الموحَّدة.
وشدد على أنه "لم نقبل ولن نقبل أن نكون في موقع الذل والهوان، ولا في موقع العداء مع إخوانِنا أهل السنّة، ونحن على صلاتٍ يوميّة معهم على أرفع المستويات، ولكننا نرفض التطرُف والتكفير".
وقال: "لا نبالي بتركيبات وتحريضات الفتنويين على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلام المُغرضة، بل نناشدُ إخوانَنا وأبناءنا الالتزامَ بنهج مشايخِنا وقادة مجتمعِنا المنادين دوماً بحفظ الجار ولو جار، وبصون الكرامات وعدم التعدّي".
وأكد أبي المنى رفضه الاعتداءَ على العمّال السوريين والتشفّي منهم، مشيرا الى أنهم يعيشون بيننا ويعتاشون من عرق جبينهم وتعب أيديهم في مؤسساتنا وقرانا.
كما أشار الى أنه برفضُ الدعوات لقطع الطرقات ولمظاهر الأعلام المتنقلة في غير مكانها وأوانها، داعيا إلى ضبط السجال الإعلامي وعدم نشر ما يُسيء ولا يفيد.
أخبار لبنان
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