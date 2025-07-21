انزلاق شاحنة على طريق حبوب - عنايا يتسبب بتسرب مازوت وزحمة سير خانقة

انزلقت شاحنة على طريق حبوب - عنايا، مما أدى إلى تسرب مادة المازوت منها ، وزحمة سير خانقة واقتصرت الاضرار على الماديات .



وتعمل عناصر شرطة بلدية جبيل على تسهيل حركة المرور في المحلة.



