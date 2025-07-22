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وزير العدل يوضح: عدت الى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا
أخبار لبنان
2025-07-22 | 01:53
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وزير العدل يوضح: عدت الى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا
أوضح وزير العدل عادل نصار أنه قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره.
وأشار نصار في بيان، الى أنه عقد سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهة أخرى، لفت الى أنه ارتأى العودة ، لأهمية المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عقدت لمتابعة البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظرًا لأهمية هذا الملف ولدقة المرحلة وأهمية النقاشات الجارية.
ونفى وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، لافتا أن التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى.
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