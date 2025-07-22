سلامة إستقبل وفد أهالي ضحايا المرفأ وحملة "الشاهد الصامت": متابعة مستمرة لجعل الإهراءات معلمًا تذكاريًا

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وفدًا من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت برفقة وفد من حملة "الشاهد الصامت"، مقرر عن مكتب الإدعاء ومندوبين عن أهالي الضحايا، إضافةً الى مجموعة من المهندسين وجمعيات تعنى بحماية التراث والمنشآت الثقافية بحضور المستشار المعمار جاد تابت.



وتناول اللقاء اثر فاجعة تفجير المرفأ واحقية اهالي الضحايا في تبيان الحقيقة ومحاسبة من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة وذلك بانتظار القرار القضائي النهائي.



وطرح الوفد مطلبه في موضوع جعل اهراءات مرفأ بيروت معلمًا تذكاريًا كشاهد على جريمة انفجار المرفأ بغض النظر عما سيصدر من قرارات قضائية.



بدوره، لفت الوزير سلامة الى ان "متابعته لهذا الموضوع متواصلة منذ فترة غير قصيرة مع كل المعنيين والمسؤولين واتصالاته مكثفة مع المختصين والخبراء في الشان الثقافي للاطلاع على التقارير المتعلقة بوضع الاهراءات"، املًا ان "يتم التوصل الى النتيجة المرجوة قبل الـ4 من الشهر المقبل والتي تصادف الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ".