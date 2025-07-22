عون أمام وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية: "قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولا عودة عنه ولبنان ينتظركم

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية ان ‏"قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولا عودة عنه ولبنان ينتظركم"، واشار الى ان "زيارة مملكة البحلرين تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويسعدني أن ألبي دعوة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لزيارة المملكة، تأكيدًا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا".



وقال: "أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين، ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".



وثمن "الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية، وهذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين لبنان والبحرين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية. ونعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".



‏وشكر رئيس الجمهورية "لجلالة الملك وللشعب البحريني الكريم على الاستقبال الحار، وأتطلع إلى زيارة ناجحة تعكس عمق الأخوّة العربية".