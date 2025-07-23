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زحلة مدينة عالمية للنبيذ...
أخبار لبنان
2025-07-23 | 06:31
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زحلة مدينة عالمية للنبيذ...
أعلن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في بيان، أنه في إنجاز جديد يرفع اسم لبنان على خارطة التميز الزراعي والتراثي، أعلنت المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ عن موافقتها على اعتماد مدينة زحلة كـ"مدينة عالمية للنبيذ"، وذلك ابتداءً من شهر نيسان 2025، تقديراً لدورها التاريخي والثقافي والزراعي في احتضان زراعة الكرمة وصناعة النبيذ.
وأشار البيان الى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمبادرة تقدمت بها بلدية زحلة-المعلقة وتعنايل عبر رئيسها السابق المهندس أسعد زغيب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني، حيث تم تقديم ملف متكامل إلى المنظمة الدولية تضمّن المساحات المزروعة بالعنب، وعدد مصانع النبيذ في المدينة وقضائها، وأبرز المعطيات التي تُظهر ريادة زحلة في هذا القطاع.
ولفت البيان الى أن "رئيس بلدية زحلة الحالي المهندس سليم غزالي تبنّى الملف رسمياً، وأبدى وزير الزراعة نزار هاني دعماً كاملاً له، حيث وافق على المضمون بتاريخ 16 نيسان 2025، وكلف المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، بصفته مندوب لبنان الدائم لدى المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، بمتابعة الملف وبذل الجهود الدبلوماسية والفنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوطني. وقد أبلغت المنظمة الدولية لحود رسمياً بقبول الطلب، وإدراج زحلة على لائحة المدن العالمية للنبيذ، استناداً إلى معاييرها العلمية والمهنية، ما يُعد اعترافاً دولياً بمكانة المدينة الريادية في زراعة الكرمة وإنتاج النبيذ اللبناني ذي السمعة العالمية".
وبحسب البيان، فإن هذا الاعتراف لم يكن ليتحقق لولا سلسلة الأنشطة والدراسات والزيارات الميدانية التي نفّذها فريق عمل وزارة الزراعة من مصلحة زراعة البقاع ومصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية، بإشراف المدير العام لحود، وبالتعاون الوثيق مع منتجي النبيذ في المدينة ومنطقة البقاع.
وقال: "إن إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ لا يكرّس فقط هويتها الزراعية والثقافية، بل يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع النبيذ اللبناني عموماً، ويمنح لبنان موقعاً متقدماً في خارطة الإنتاج العالمي للكرمة".
أخبار لبنان
زحلة
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النبيذ
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