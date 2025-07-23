العبسي يطلع من حبيب على اوضاع بنك الاسكان ويلتقي شخصيات

أوضح رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان انطوان حبيب، بعد لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، أنّ زيارته تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها للمرجعيات السياسية والدينية.

وقال: “كانت مناسبة لزيارة صاحب الغبطة في الربوة لنشرح له اهداف مصرف الاسكان خصوصًا بعدما تمكنا من رفع قيمة القرض من خمسين الف دولار الى مئة الف لذوي الدخل المحدود والمتوسط والاحتياجات الخاصة”.

ولفت إلى أنّ القروض تتوزع على مساحة الوطن لتغطية الـ١٠٤٥٢ متر مربع من دون اي تمييز بين لبناني وآخر .

وأعلن أنّه ستكون هناك زيارات قريبة لفريق عمل المصرف وفنييه وخبرائه لصاحب الغبطة لاطلاعه واطلاع البطريركية على آلية العمل وكيفية تقديم الطلبات التي تكون عادة عبر منصة مفتوحة لجميع اللبنانيين الراغبين في الحصول على قرض تتضمن الآلية والشروط المطلوبة لكي يتمكن كل مواطن في اي بقعة او قرية من لبنان والخارج من الاستفادة من خدمات المصرف .

ثم التقى العبسي ابراهيم طرابلسي الذي اطلعه على مقررات المجلس التنفيذيّ لكنائس الشرق الاوسط الذي كان قد انعقد في بيروت ونقل اليه رغبة المسؤولين لانعقاد المجلس المقبل في مركز لقاء في الربوة .

كذلك التقى العبسي المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد ايلي عبود والعقيد شكر الله كفوري واطلع منهما على الاوضاع الامنية في البلاد.

ومن زوار الربوة اميل مغبغب وسفير لبنان السابق في الفاتيكان فريد الياس الخازن.