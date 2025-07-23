ملك البحرين يعلن عن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في بيروت... والرئيس عون يدعو لاستئناف التبادل التجاري

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، عن قرار بلاده إقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، معربًا عن اعتزازه بهذه الخطوة، ومتطلعًا إلى أن تكون المباحثات مع الجانب اللبناني محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، شكر الرئيس عون الملك على هذا القرار، وأكد تطلّع لبنان إلى استئناف التبادل التجاري الكامل بين البلدين، وتعزيز التعاون في شتى المجالات، لما فيه خير ومصلحة الشعبين. كما ثمّن عون الاستقبال والدعم الذي يلقاه لبنان من البحرين قيادةً وشعبًا، قبل الزيارة وبعدها.