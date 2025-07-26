حريق في منزل في طرابلس... ووفاة طفلين

أسفر حريق نشب في منزل في طرابلس عن وفاة طفلين يبلغان من العمر سنتين ونصف السنة احتراقا أثناء نومهما داخل الشقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



ونقل جثمانا الطفلين الى المستشفى الحكومي في القبة.