في أحد المنتجعات في المنية... وفاة طفل غرقا

توفى طفل يبلغ 12 عاماً بعد تعرضه لحادث غرق في أحد منتجعات المنية أثناء ممارسة السباحة مع ذويه، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



والطفل من بلدة بيت الفقس في الضنية.