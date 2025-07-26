الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد قي ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله



اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي أن "طائرة لسلاح الجو هاجمت جنوب لبنان، وقضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدًا في ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله."



وقال "كان المدعو إسماعيل ضالعًا في محاولات اعادة اعمار قدرات حزب الله في منطقة بنت جبيل حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان."