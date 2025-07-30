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دريان استقبل دبور مودعًا و"هيئة علماء المسلمين" ثمنت مواقفه الوطنية والاسلامية
أخبار لبنان
2025-07-30 | 07:20
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دريان استقبل دبور مودعًا و"هيئة علماء المسلمين" ثمنت مواقفه الوطنية والاسلامية
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، وتطرق البحث الى الأوضاع في فلسطين ولبنان والمنطقة.
واستقبل المفتي دريان، وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي قال بعد اللقاء: زيارتنا كي نشد عضد سماحته ونثمن مواقفه الأخيرة الوطنية والإسلامية وبخاصة حول أهل السنة في لبنان وعدم تهميشهم، لأن مآل الظلم والاضطهاد مآل خطير، ولكن للأسف نشعر أن الضغط مازال موجودا والتهميش يزداد يوما بعد يوم وخاصة الأحكام في المحكمة العسكرية والموقوفين الإسلاميين وغيرهم. ونخشى أن تكون هذه السياسة الضغط والتهميش انتقاما، ومن باب الحرص على البلد والعيش المشترك نتمنى على المسؤولين في الدولة إنصاف أهل السنة" .
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