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مجلس النواب أعاد إقتراح القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية
أخبار لبنان
2025-07-31 | 05:24
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مجلس النواب أعاد إقتراح القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية
اعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من اب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية .
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