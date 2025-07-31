مجلس النواب أعاد إقتراح القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية

اعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من اب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية .