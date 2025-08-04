نديم الجميل زار قرطبا في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني

زار عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، بلدة قرطبا، يرافقه رئيس إقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، حيث إلتقى عائلات شهداء فوج إطفاء بيروت شربل كرم، شربل الحتي، ونجيب الحتي في منزل والد الشهيد شربل، جورج الحتي في حضور رئيس النادي الثقافي الإجتماعي الرياضي في قرطبا جورج كرم ومخاتير البلدة.



وأعرب الجميل خلال اللقاء "الذي طغت عليه أجواء الحزن والغضب والمطالبة المستمرة بالحقيقة"، عن تضامنه الكامل مع أهالي الشهداء، مشددا على أن "لبنان يمر بمرحلة مصيرية ومخاض وطني عسير لكننا لا نزال نؤمن بأن هذا البلد قادر على النهوض وإستعادة قراره السيادي في السلم والحرب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".



ودعا الجميل إلى تحقيق العدالة في جريمة العصر وكشف الحقيقة الكاملة حول ما جرى في الرابع من آب في العام 2020 ومحاسبة كل من تسبب او تواطأ أو أهمل من دون إستثناء، مؤكدا أن العدالة ليست إنتقاما بل حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني.