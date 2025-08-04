حدادا على أرواح شهداء انفجار مرفأ بيروت... تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري

في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تم صباحا تنكيس العلمِ اللبناني في ساحات القصر الجمهوري وعند مدخله، وذلك حدادا على أرواح شهداء انفجار المرفأ الذي تخطى عددُهم المئتي شهيد.