الجميّل التقى السفير الأسترالي: الأولوية لتنفيذ قرار حصر السلاح
أخبار لبنان
2025-08-07 | 02:16
الجميّل التقى السفير الأسترالي: الأولوية لتنفيذ قرار حصر السلاح
بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع السفير الأستراليا أندرو بارنز، في المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة.
وأكد رئيس الكتائب في خلال اللقاء، على أهمية القرار الحكومي بحصر السلاح في يد الدولة، وتكليف الجيش بإعداد آلية واضحة للتنفيذ ضمن مهَل زمنية محددة، على اعتبار أنّ هذه الخطوة تمهّد عمليًا لاسترجاع السيادة الوطنية، وأنّ المرحلة المقبلة يجب أن تتركّز على التنفيذ الفعلي لهذا القرار.
وفي موضوع تصويت المغتربين، تم التشديد على أهمية أن تكون مشاركتهم كاملة الأوصاف في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن يتمكنوا من التصويت لكامل المرشحين الـ 128، أسوة باللبنانيين المقيمين.
كما جرى التنويه بالدور الكبير الذي تلعبه الجالية اللبنانية في أستراليا في دعم لبنان، وأهمية استمرار العلاقات المتينة بين البلدين.
