وزير الدفاع يتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا

أجرى وزير الدفاع ميشال منسى اتصالاً بقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، معزياً باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة.



وأشاد الوزير منسى بتفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية في حماية أرض لبنان وشعبه.