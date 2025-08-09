بهاء الحريري: الجيش هو صمام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن

كتب رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "بكل حزن وألم، ننعى أبطال الجيش اللبناني الذين ارتقوا شهداء في الجنوب أثناء أداء واجبهم الوطني. تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة تذكّرنا بأن الجيش هو صمام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن. رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى لبنان وجيشه".