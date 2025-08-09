بهاء الحريري: الجيش هو صمام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن

بكل حزن وألم، ننعى أبطال #الجيش_اللبناني الذين ارتقوا شهداء في الجنوب أثناء أداء واجبهم الوطني.
تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة تذكّرنا بأن الجيش هو صمّام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن.
رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى #لبنان وجيشه.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 9, 2025
