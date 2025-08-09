وزارة الداخلية: كل الدعم للجيش

نتقدم بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.إن استشهادهم يجسد من جديد التضحيات الجسام التي تبذلها المؤسسة العسكرية دفاعًا عن سيادة لبنان.
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وكل الدعم للجيش، صمّام أمان الوطن وركيزة الدولة.
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) August 9, 2025
