افرام عن شهداء الجيش: ماتوا ليحيا لبنان... ودماؤهم أمانة في أعناقنا

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: "مرّةً جديدةً، يدفع جيشنا الثمنَ الأغلى في مسيرة تثبيت الاستقرار وتعزيز وجود الدولة، دفاعًا عن لبنان وأمن اللبنانيين".



وأضاف: "رحم الله الشهداء الذين سقطوا اليوم في صور، وشفاءً عاجلًا للجرحى. ماتوا ليحيا لبنان! دماؤهم أمانةٌ في أعناقنا".