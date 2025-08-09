علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته

تقدّم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار "بأحرّ التعازي وأصدق المواساة من الجيش اللبناني قيادة وأفرادا ومن ذوي الشهداء الذين رووا ‏أرض الجنوب الطاهرة بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء المقاومين الشرفاء".‏



وقال: "إن قدر أهلنا وشعبنا أن يقدّموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لوحدة لبنان واستقراره".‏



وأضاف: "لقد شكّل جيشنا الوطني صمّام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع المقاومة والشعب ‏الثلاثية الذهبية التي واجهت العدو الصهيوني وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.‏ ونقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته ‏واستقلاله مهما غلت التضحيات.‏ الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى".‏