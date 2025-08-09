التقدمي الإشتراكي: للالتفاف حول المؤسسة العسكرية

أكد الحزب التقدمي الإشتراكي أن الجيش يدفع مرة جديدة ضريبة الدم خلال مهامه الوطنية.



وتقدم في بيان، من قيادة الجيش بـ"أحرّ التعازي بالشهداء الذين سقطوا اليوم في الجنوب أثناء تأديتهم لواجبهم"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.



وشدد الحزب التقدمي الإشتراكي على "ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والدور الوطني الجامع الذي تقوم به في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، والبناء على تضحياتها من أجل مستقبل أفضل وبناء دولة جامعة لجميع أبنائها".