مخزومي: نطالب بتحقيق يكشف كيفية حصول الحادث الأليم في الجنوب

ببالغ الأسف والحزن نعزي المؤسسة العسكرية باستشهاد العسكريين ونتمنى للجرحى الشفاء، ونعزي عائلاتهم، ونطالب بتحقيق يكشف كيفية حصول الحادث الأليم في الجنوب. رهاننا كبير على الجيش والمؤسسات الأمنية، لسحب كل السلاح غير الشرعي وتحقيق السيادة الكاملة. pic.twitter.com/rWQnOBP9KU
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 9, 2025
ببالغ الأسف والحزن نعزي المؤسسة العسكرية باستشهاد العسكريين ونتمنى للجرحى الشفاء، ونعزي عائلاتهم، ونطالب بتحقيق يكشف كيفية حصول الحادث الأليم في الجنوب. رهاننا كبير على الجيش والمؤسسات الأمنية، لسحب كل السلاح غير الشرعي وتحقيق السيادة الكاملة. pic.twitter.com/rWQnOBP9KU