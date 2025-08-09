مخزومي: نطالب بتحقيق يكشف كيفية حصول الحادث الأليم في الجنوب

مخزومي: رهاننا كبير على الجيش والمؤسسات الأمنية لسحب كل السلاح غير الشرعي وتحقيق السيادة الكاملة

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "اكس": "ببالغ الأسف والحزن نعزي المؤسسة العسكرية باستشهاد العسكريين ونتمنى للجرحى الشفاء ونعزي عائلاتهم، ونطالب بتحقيق يكشف كيفية حصول الحادث الأليم في الجنوب. رهاننا كبير على الجيش والمؤسسات الأمنية، لسحب كل السلاح غير الشرعي وتحقيق السيادة الكاملة".