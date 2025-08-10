وزير العدل التقى عناصر من الجيش في مجدل زون: لبنان سيبقى مدينا لكم

التقى وزير العدل عادل نصار عدداً من أفراد الجيش اللبناني في منطقة مجدل زون – قضاء صور، معبّرًا عن تقديره العميق" لشجاعتهم وصمودهم"، ومحيّيًا" تضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية الوطن وصون كرامة شعبه:، مؤكّدًا أن" لبنان سيبقى مدينًا لهم بما يقدّمونه من بطولات وتفانٍ في أداء الواجب".



وقدم نصار في ثكنة الجيش في البياضة، التعازي لقائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل، باستشهاد ٦ من أبطال الجيش اللبناني.



وأكد أن "الجيش بدوره الوطني والمحوري، ركيزة أساسية لبناء الدولة"، مشددا على أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا وعنوانا للفداء والتضحية لبقاء الوطن".