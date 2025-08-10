الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كهرباء لبنان": عطل طارىء على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية والمؤسسة تعمل على إصلاح الخلل
أخبار لبنان
2025-08-10 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"كهرباء لبنان": عطل طارىء على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية والمؤسسة تعمل على إصلاح الخلل
أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأن عطلا طارئا حصل على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية اليوم، بتاريخ 10/8/2025 عند منتصف الليل.
وقالت في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، إن سبب حصول العطل هو انخفاض عزل أحد عوازل جسور التوصيل لأحد محوّلات التوتر العالي في محطة التحويل الرئيسية بمعمل الذوق الحراري بسبب الرطوبة والحرارة العالية، وأن هذا الانقطاع الشامل المتكرر للشبكة قد أدى الى حصول جهد حراري على المجموعة البخارية في معمل دير عمار، ما أثّر على محور المجموعة، وأعاق عملية الدوران.
ولفتت الى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة ربط المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار والمحركات العكسية بالذوق والجية تدريجيًا على الشبكة، كما وأن أعمال الصيانة والتبريد جارية حاليًا من قبل فرق الصيانة لإعادة ربط المجموعة البخارية في معمل دير عمار (150 ميغاوات) وهذا يتطلّب بالعادة حوالي 24 ساعة.
وأشارت الى أنه منذ ساعات الليل، تعمل الفرق الفنية للمؤسسة على معالجة سبب العطل في محطة الذوق وإعادة ربط المجموعات الانتاجية على الشبكة الكهربائية.
وأوضحت المؤسسة أنّ "مثل هذه الأعطال قد تحدث أحيانًا في فصل الصيف عند تخطّي نسب الرطوبة المعدّلات المعتادة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في معامل الانتاج الكهربائية، ما يزيد من احتمال حصول أعطال على منشآت التوتر العالي، علماً أنّ المؤسسة تعمل على تشغيل المعامل بما يتوافر من كميات المحروقات المتاحة، حرصًا على الحفاظ على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية”.
وأكدت أنّ "الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة التيار تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية وضمان استقرار الشبكة وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة والمرتبطة بكميات المحروقات المتوافرة. وإن المؤسسة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة لمواجهة التحديات المستقبلية، مع الاستمرار في إمداد مطار رفيق الحريري الدولي وكافة المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي بشكل منتظم".
أخبار لبنان
لبنان":
طارىء
محولات
التوتر
العالي
الذوق
الرئيسية
والمؤسسة
إصلاح
الخلل
التالي
الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-13
كهرباء لبنان: أعيرة نارية احتفالية في عكار تضرّ بخطوط التوتر العالي وتحرم المنطقة من الكهرباء
أخبار لبنان
2025-05-13
كهرباء لبنان: أعيرة نارية احتفالية في عكار تضرّ بخطوط التوتر العالي وتحرم المنطقة من الكهرباء
0
فنّ
2025-07-14
"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"
فنّ
2025-07-14
"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"
0
أخبار لبنان
2025-07-10
مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل
أخبار لبنان
2025-07-10
مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل
0
أخبار لبنان
2025-05-15
مؤسسة كهرباء لبنان وضعت آلية خاصة للإشتراكات التي تأثرت بالعدوان الإسرائيليّ
أخبار لبنان
2025-05-15
مؤسسة كهرباء لبنان وضعت آلية خاصة للإشتراكات التي تأثرت بالعدوان الإسرائيليّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة
0
رياضة
12:44
كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني
رياضة
12:44
كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-28
اتفاقية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا
أخبار دولية
2025-05-28
اتفاقية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا
0
أخبار لبنان
2025-07-10
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
أخبار لبنان
2025-07-10
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
0
خبر عاجل
2025-05-24
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
خبر عاجل
2025-05-24
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة
0
أمن وقضاء
07:15
حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
07:15
حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل
0
رياضة
07:07
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...
رياضة
07:07
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:05
جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها
0
أمن وقضاء
06:48
وداع المجند الشهيد محمد شقير...
أمن وقضاء
06:48
وداع المجند الشهيد محمد شقير...
0
أخبار لبنان
04:19
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
أخبار لبنان
04:19
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
0
أخبار لبنان
16:03
باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي
أخبار لبنان
16:03
باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر
2
حال الطقس
04:03
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
حال الطقس
04:03
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
3
أخبار لبنان
16:32
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
أخبار لبنان
16:32
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
4
أمن وقضاء
04:27
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
أمن وقضاء
04:27
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
5
أمن وقضاء
05:24
جريمة قتل في برجا
أمن وقضاء
05:24
جريمة قتل في برجا
6
أخبار لبنان
15:26
الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها
أخبار لبنان
15:26
الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها
7
أخبار لبنان
09:53
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
أخبار لبنان
09:53
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
8
أخبار لبنان
16:03
باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي
أخبار لبنان
16:03
باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More