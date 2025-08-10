أخبار
الجميّل: أي كلام عن التمسك بالسلاح اليوم هدفه الوحيد دوس كرامة الآخرين في لبنان
أخبار لبنان
2025-08-10 | 14:50
الجميّل: أي كلام عن التمسك بالسلاح اليوم هدفه الوحيد دوس كرامة الآخرين في لبنان
شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على أن "أي كلام عن التمسك بالسلاح اليوم هدفه الوحيد ليس الحفاظ على كرامتكم، بل دوس كرامة الآخرين".
وقال الجميل في كلمة له خلال احياء قسم سن الفيل ذكرى شهدائه في حفل اقيم في ساحة شهداء قسم سن الفيل في حرش تابت: "هذا السلاح لم يُستخدم إلا لذلك، سواء في 7 أيار، أو في الاستقواء اليومي على باقي اللبنانيين، مرورًا بالترهيب في الجنوب والبقاع عند كلّ استحقاق انتخابي، وصولاً إلى الاغتيالات، وأقلّها اغتيال رفيق الحريري، وهي قضية موثقة بقرار قضائي دولي معروف بالأسماء، فعدا عن ذلك، لا نعلم ما هو هدف هذا السلاح، ما دام عاجزًا عن الدفاع عن لبنان، وما دمنا اليوم نملك دولة وجيشًا يتحمّل مسؤولياته. إذًا، ما وظيفة هذا السلاح؟ وظيفته أن تبقوا متفوقين بالحقوق على بقية اللبنانيين. ونحن نقول: الدولة اللبنانية منتهكة طالما أنكم تحتفظون بسلاحكم" .
وأضاف: "يقولون إذا أردتم أن نسلّم سلاحنا، فليسلّم الجيش سلاحه!" سلاحكم سلاح خارج عن القانون والدستور، أما سلاح الجيش فهو شرعي، دستوري، ووطني، جامع لكلّ اللبنانيين". سلاحكم بأمر دول خارجية لا علاقة لها بلبنان، أما سلاحنا فهو بأمرة قائد القوات المسلحة، رئيس الجمهورية المنتخب شرعيًا من الشعب اللبناني، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، الممثلين للشعب اللبناني."
وتابع: "كفى تهويلًا! كلّما مددنا يدنا وقلنا إننا نريد بناء البلد معًا، تردون بالرفض، وكأنكم لا تريدون أن نكون شركاء في الدولة. نحن لا نريد الانتقام، ولا أن نفعل بكم ما فُعل بنا، ونحن لم ننسَ لا النفي، ولا القتل، ولا الاغتيال، لكننا نريد بناء لبنان. نحن أبناء البشير، الذي قال: لبنان 10452 كم². لم ننسَ شيئًا، لكن كلّما دعوناكم إلى مشروع الدولة، كانت ردّة فعلكم بهذه الطريقة؟!
ورأى أن "المشكلة اليوم هي في غياب المساواة، فالسلاح غير الشرعي هو انتهاك للمساواة بيني وبينك، قائلا: "لا تملك حقًا لا أملكه. ومطالبتك بتسليم سلاحك للجيش اللبناني ليس انتقاصًا من كرامتك، بل بالعكس، الكرامة الحقيقية هي أن نكون جميعًا تحت سقف الدولة".
وأوضح الجميّل أن الكتائب، قوة لبنانية، صادقة، صريحة، واضحة، منفتحة، تريد الدفاع عن لبنان، كلّ لبنان، تحت سقف الدولة والشرعية ورئيس الجمهورية.
وتقال: "رغم كل ما يُقال، سنبقى لبنانيين، وسنبقى مؤمنين بالشراكة، وبسياسة مدّ اليد، وبسياسة لا للإقصاء، وبسياسة المساواة بين اللبنانيين. لن نحيد عنها، لأن هذه هي الكتائب. نحن الحزب الوحيد الذي لم يَزِغ يومًا، ولم يخطئ بحق البلد أو سيادته، ولم يُخطئ حتى في التعبير، وسنبقى هكذا.
