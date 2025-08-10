مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: لترشيد الاستهلاك حتى عودة التغذية الكهربائية

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع الضبيه، توقفت بعض المضخات عن العمل، مما سيؤدي الى انخفاض في ساعات التغذية بالمياه عن العاصمة بيروت ومناطق المتن الساحلي، وذلك حتى عودة التغذية الكهربائية الى وضعها الطبيعي".



ودعت المؤسسة المواطنين في بيان، الى ترشيد الاستهلاك، "شاكرين لهم تعاونهم و تفهمهم".