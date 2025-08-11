الخارجية الايرانية: ندعم حق ​لبنان​ في الدفاع عن نفسه أمام إسرائيل

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أن إيران تدعم حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام إسرائيل، معتبراً أن ممارسة هذا الحق غير ممكنة من دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية.وقال: نؤمن بأن القرارات في هذه القضايا شأن داخلي لبناني، وعلى شعب هذا البلد مع مختلف مكونات المجتمع تحديد مصالح وطنه من خلال الإجراءات القانونية والمعتمدة".وأشار بقائي الى أن إيران تؤكد ضرورة الحفاظ علي سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعترف بحقه في الدفاع عن نفسه إزاء الاعتداءات الإسرائيلية.