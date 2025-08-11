سوبرة يطالب السلطة بإجراءات سريعة لإشراك المغتربين في مشروع إعادة النهوض بلبنان

أشاد عضو اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة بمؤتمر الاقتصاد الإغترابي الذي انعقد مؤخراً في بيروت، معتبراً أن المؤتمر يشكل حدثاً أساسياً لترسيخ شراكة وطنية قوية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.ودعا سوبرة في بيان، السلطة اللبنانية إلى إتخاذ مجموعة من القرارات والخطوات التي من شأنها تأسيس لمساواة كاملة بين المقيمين والمغتربين، وإشراكهم بشكل فعلي وأساسي في مشروع إعادة النهوض بلبنان.واعتبر أن الأدوار الكبيرة والمؤثرة التي يقوم بها المغتربين، والإمكانيات والقدرات الكبيرة والمتنوعة التي يتمتعون بها وإنتمائهم وإلتزامهم الوطنيين، يجعل هناك ضرورة قصوى لتعاطي الدولة اللبنانية بشكل مختلف كلي مع المغتربين كما كان حاصل في الفترات السابقة.وإذ لفت سوبرة الى أن لدى لبنان الكثير من الفرص الواعدة، لكن في الوقت نفسه ينقصنا التمويل لتنفيذها، أكد ان إتخاذ مبادرات جدية وتحقيق الاستقرار المستدام وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية، من شأنه أن يؤدي إلى قيام شراكة بين القطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص المغترب الذي يتمتع بملاءة مالية كبيرة، لتنفيذ هذه المشاريع والنهوض بالبلد من جديد.وشدد سوبرة على ضرورة إقامة علاقات بناءة بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة وبشكل خاص مع السعودية وكل دول الخليج التي تحتضن مئات آلاف اللبنانيين، ومنع أي إساءات تصدر من الداخل بحق هذه الدول الشقيقة التي لم نر منها إلا الخير والمحبة والدعم والإحتضان.كما شدد على ضرورة أن تتابع الخطوات والأفكار الت يتم طرحها في هذا الإطار، وتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، كي لا تبقى مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات ويتم تدويرها من سنة إلى سنة.