السفير المصري يعزّي بضحايا الجيش في صور ويؤكد دعم بلاده الكامل للبنان

أجرى سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، علاء موسى، اتصالاً بقائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل، معرباً عن خالص تعازيه في شهداء الجيش الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم خلال تفكيك مخزن أسلحة وذخائر في مدينة صور جنوب البلاد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



وأكد السفير موسى أن تضحيات الجنود الأبرار ليست غريبة على الجيش اللبناني المعروف ببطولاته وإقدامه في الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته. كما شدد على دعم مصر الكامل للجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية، واستعدادها لتقديم كل أشكال المساندة للبنان الشقيق، انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمع البلدين.