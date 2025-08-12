وزيرة البيئة: للالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنّب أي نشاط قد يؤدّي إلى اشتعال النيران

نشرت وزيرة البيئة تمارا الزين صورة لإحدى الغابات، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "مع موجة الحر التي تضرب لبنان وارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من تزايد في خطر اندلاع الحرائق، نذكّركم بضرورة توخّي الحيطة والحذر، الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنّب أي نشاط قد يؤدّي إلى اشتعال النيران".

