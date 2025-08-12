الصادق: الورقة الأميركية مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار

كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "بكل بساطة، الورقة الأميركية التي يعتبرونها خيانةً عظمى، هي مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة الحزب بعد مفاوضاتٍ قادها الرئيس بري، بمباركة صاحب القرار حينها، الإيراني. والفارق الوحيد هو محاولاتُ التذاكي المتكررة على اللبنانيين والعالم من محترفي بيع الأوهام".