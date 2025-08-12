غرفة طرابلس تستضيف حبيب حول "مصرف الإسكان بين الحاضر والمستقبل"

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان عن تخصيص قرض جديد بالعملة اللبنانية للترميم والذي تبلغ قيمته ملياري ليرة لبنانيه على أن يفتح باب الإفادة منه لكل المواطنين اللبنانيين على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تدعم الجهود المبذولة لتوفير القروض لمصرف الإسكان لإفادة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



وذكّر حبيب في لقاء عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال "بالشروط التي يخضع لها المقترض وأبرزها ان يكون لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات وان تكون مساحة الشقة او المسكن المطلوب الاقتراض لصالحه 150 متراً وان يكون ذلك محصوراً بذوي الدخل المحدود والمتوسط"، موضحاً ان "الشرط المالي هو ان يكون المدخول المصرّح عنه يتعلق بعائلة صاحب الطلب، وفي حال لم يتمكن أفراد عائلته من تقديم الكفاله اللازمة، فنطالب في هذه الحالة بكفيل".



وأكد أن "هذه الشروط ليست صعبه على الاطلاق"، لافتا الى "مشكلة اعترضت مسألة الاقراض في الداخل وتتعلق باستصدار إفادة عقارية للمستفيد او الراغب في الحصول على القرض، وجرت اتصالات مع وزير المال ورئيس الحكومة لمعالجه هذه المشكلة، وانه وحظي هذا الامر باهتمام المسؤولين المعنيين".



وأشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان من الداعمين لحصول مصرف الإسكان على القروض خلال الجولات التي كان يقوم بها إلى الدول العربية، وقد نجح في إرساء قواعد نعمل على استكمالها مع دول عدة أبرزها قطر والإمارات العربية المتحدة، والسعي إلى توفير قروض للقوات المسلحة في لبنان من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دوله وغيرها ودائماً من خلال الحكومة اللبنانية.



وكشف حبيب في السياق أن "مجلس إدارة مصرف الإسكان اتخذ قراراً مهماً في المرحلة الأخيرة يعلن عنه للمرة الأولى من طرابلس ويقضي بفتح باب القروض للترميم بقيمه ملياري ليرة لبنانية، وهذا الأمر متاح لكل اللبنانيين على كامل مساحة الـ 10,452 والهدف ان يتمكن اللبناني من ترميم بيته ويبقى في أرضه.



دبوسي



وشارك في اللقاء رئيس الغرفة توفيق دبوسي، حيث قال: "نلتقي حول مشروع معيّن وكيف يمكن لنا ان نساهم في ايصال الفكرة المتجددة لمصرف الاسكان عبر كل مواطن لبناني لديه خطة لشراء منزل، وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة فقد استطاع مصرف الاسكان ان يحظى بثقة الصندوق العربي وصناديق أخرى متعددة، إضافه الى التواصل الايجابي مع البنك الدولي لإيجاد الصيغة المناسبة والإيجابية والمنتجة، آملاً في أن يكون تجدّد عمل مصرف الإسكان منطلقا لإعادة إحياء دور المصارف الرائد في لبنان".



هدية تذكارية



وفي الختام، قدّم حبيب بإسم مصرف الإسكان هدية تذكارية إلى دبوسي وهي صورة "ليرة لبنانية" تعود إلى العام 1933 صادرة عن بنك سوريا ولبنان.