الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

غرفة طرابلس تستضيف حبيب حول "مصرف الإسكان بين الحاضر والمستقبل"

أخبار لبنان
2025-08-12 | 03:20
غرفة طرابلس تستضيف حبيب حول "مصرف الإسكان بين الحاضر والمستقبل"

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان عن تخصيص قرض جديد بالعملة اللبنانية للترميم والذي تبلغ قيمته ملياري ليرة لبنانيه على أن يفتح باب الإفادة منه لكل المواطنين اللبنانيين على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تدعم الجهود المبذولة لتوفير القروض لمصرف الإسكان لإفادة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وذكّر حبيب في لقاء عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال "بالشروط التي يخضع لها المقترض وأبرزها ان يكون لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات وان تكون مساحة الشقة او المسكن المطلوب الاقتراض لصالحه 150 متراً وان يكون ذلك محصوراً بذوي الدخل المحدود والمتوسط"، موضحاً ان "الشرط المالي هو ان يكون المدخول المصرّح عنه يتعلق بعائلة صاحب الطلب، وفي حال لم يتمكن أفراد عائلته من تقديم الكفاله اللازمة، فنطالب في هذه الحالة بكفيل".

وأكد أن "هذه الشروط ليست صعبه على الاطلاق"، لافتا الى "مشكلة اعترضت مسألة الاقراض في الداخل وتتعلق باستصدار إفادة عقارية للمستفيد او الراغب في الحصول على القرض، وجرت اتصالات مع وزير المال ورئيس الحكومة لمعالجه هذه المشكلة، وانه وحظي هذا الامر باهتمام المسؤولين المعنيين".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان من الداعمين لحصول مصرف الإسكان على القروض خلال الجولات التي كان يقوم بها إلى الدول العربية، وقد نجح في إرساء قواعد نعمل على استكمالها مع دول عدة أبرزها قطر والإمارات العربية المتحدة، والسعي إلى توفير قروض للقوات المسلحة في لبنان من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دوله وغيرها ودائماً من خلال الحكومة اللبنانية.

وكشف حبيب في السياق أن "مجلس إدارة مصرف الإسكان اتخذ قراراً مهماً في المرحلة الأخيرة يعلن عنه للمرة الأولى من طرابلس ويقضي بفتح باب القروض للترميم بقيمه ملياري ليرة لبنانية، وهذا الأمر متاح لكل اللبنانيين على كامل مساحة الـ 10,452 والهدف ان يتمكن اللبناني من ترميم بيته ويبقى في أرضه.

دبوسي

وشارك في اللقاء رئيس الغرفة توفيق دبوسي، حيث قال: "نلتقي حول مشروع معيّن وكيف يمكن لنا ان نساهم في ايصال الفكرة المتجددة لمصرف الاسكان عبر كل مواطن لبناني لديه خطة لشراء منزل، وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة فقد استطاع مصرف الاسكان ان يحظى بثقة الصندوق العربي وصناديق أخرى متعددة، إضافه الى التواصل الايجابي مع البنك الدولي لإيجاد الصيغة المناسبة والإيجابية والمنتجة، آملاً في أن يكون تجدّد عمل مصرف الإسكان منطلقا لإعادة إحياء دور المصارف الرائد في لبنان".

هدية تذكارية

وفي الختام، قدّم حبيب بإسم مصرف الإسكان هدية تذكارية إلى دبوسي وهي صورة "ليرة لبنانية" تعود إلى العام 1933 صادرة عن بنك سوريا ولبنان.

LBCI
أخبار لبنان
08:40

سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته

LBCI
أخبار لبنان
08:22

وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
08:09

وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:01

المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى

LBCI
أخبار لبنان
07:54

كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان

LBCI
آخر الأخبار
07:40

لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات

LBCI
آخر الأخبار
07:30

اطلاق التطبيق السياحي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:30

لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه

LBCI
أخبار دولية
13:55

الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل

LBCI
أخبار دولية
13:31

مذيعو أخبار من صنع الـAI

LBCI
أخبار دولية
13:31

الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان

LBCI
أخبار دولية
13:19

رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:33

الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..

LBCI
فنّ
14:33

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
منوعات
15:20

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 12-8-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

