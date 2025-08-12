كركي: اعتماد تقنية الجراحة الروبوتية قفزة نوعية في الطب الجراحي

أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، سلسلة من القرارات والتدابير لتطوير القطاع الصحي، قضى بموجبها باعتماد تقنية الجراحة الروبوتية ضمن لائحة الأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا للمبلغ المقطوع، الأمر الذي يعدّ خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع الصحي، لما توفره من دقة متناهية وأمان أكبر للمريض، فضلًا عن تقليص فترة التعافي داخل المستشفى وتحسين نسب النجاح الجراحي.



كما طلب كركي من المستشفيات التي ترغب في اعتماد هذه التقنية إبلاغ الصندوق مسبقًا وتحديد نوعية العمليات التي ستُجرى بواسطة الروبوت "Robot".



وفي السياق الاستشفائي أيضًا، وضمن مسار الدفعات الدورية، أصدر كركي قرارين لدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية عن أعمال الطبابة داخل المستشفيات و44 مليار ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.



ومن جهة أخرى، استقبل المدير العام في مكتبه صباح أمس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر على رأس وفد من ممّثلي أصحاب المدارس الخاصّة، "حيث تباحث المجتمعون في العلاقة الوطيدة بين الضمان والقطاع التربوي وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات التي تنصف المعلّمين والأجراء وتحسّن من أوضاعهم الاجتماعية والصحيّة، وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات التعليميّة وتطويرها.