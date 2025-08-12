رئيس الجمهورية عرض مع مرقص وندّاف أوضاع "تلفزيون لبنان"

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضاع "تلفزيون لبنان" وحاجاته مع وزير الإعلام المحامي بول مرقص، والرئيسة الجديدة لمجلس الإدارة والمديرة العامة للتلفزيون الدكتورة إليسار ندّاف.