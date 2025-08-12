أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
أخبار لبنان
2025-08-12 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
2
min
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
أوضح وزير العمل محمد حيدر أنّه زار الرئيس نبيه بري لوضعه بنتائج زيارته للعراق واللقاء مع الرئيس السوداني وبما بُحث.
وأكّد وجود تجاوب تام من رئيس الحكومة العراقية، من حيث المساعدة على إعادة الترميم بأسرع وقت، لاسيما في المناطق الوسطى والضاحية والبقاع.
وأعلن أنّه أعطى القرار للجنة، لتزور لبنان والبدء بتنفيذ هذا الامر للمساهمة بإعادة الاعمار ولا سيما في المناطق المتضررة بشكل جزئيّ.
وقال حيدر: "بحثنا كذلك، مع الرئيس السوداني في موضوع هبة القمح، واتفقنا على أنّ العراق سيرسل 50000 طن عبر الباخرة إلى مرفأ بيروت وبدأ التواصل مع وزارة الإقتصاد ووزير الاقتصاد لأخذ الاجراءات المناسبة".
وأضاف: "تواصلنا مع الجانب العراقيّ لتسوية بعض المشاكل التي تواجه أصحاب العمل اللبنانيين في العراق ولا سيما بالنسبة لبعض الغرامات المتوجبة عليهم للضمان الاجتماعيّ العراقيّ وكان لدينا تمنيًا اذا كان هناك من مجال لحسم هذه الغرامات وإنجاز تسوية لكي تحسم هذه الغرامات".
وأكّد حيدر وجود تجاوب من الرئيس السوداني وأخذ القرار في مجلس الوزراء، في العراق بإعفاء اللبنانيين واجراء تسويات بالضمان الاجتماعيّ.
وأوضح أنّ هذه الاموال عبارة عن مئات آلاف الدولارات عبارة عن غرامات سيتم دفع الرسوم المطلوبة والغاء الغرامات.
وأشار حيد أنّه بُحث في موضوع انبوب النفط الذي سوف يمر من العراق الى سوريا لأخذ جزء تشغيلي لمصفاة طرابلس.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العمل:
الحكومة
العراقية
القرار
للجنة
الفنية
لزيارة
لبنان
التالي
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-17
برّي أبرق لرئيس الحكومة العراقية ولنظيره معزياً بضحايا حريق مدينة الكوت في محافظة واسط
أخبار لبنان
2025-07-17
برّي أبرق لرئيس الحكومة العراقية ولنظيره معزياً بضحايا حريق مدينة الكوت في محافظة واسط
0
أخبار لبنان
2025-06-17
لجنة الأشغال طلبت من الحكومة الرجوع عن قرار هدم الإهراءات
أخبار لبنان
2025-06-17
لجنة الأشغال طلبت من الحكومة الرجوع عن قرار هدم الإهراءات
0
أخبار لبنان
2025-05-30
الرئيس عون عرض مع الشابندر العلاقات اللبنانية - العراقية عشية زيارته بغداد الأحد
أخبار لبنان
2025-05-30
الرئيس عون عرض مع الشابندر العلاقات اللبنانية - العراقية عشية زيارته بغداد الأحد
0
آخر الأخبار
2025-05-21
المحكمة العليا الإسرائيلية: قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك كان عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون
آخر الأخبار
2025-05-21
المحكمة العليا الإسرائيلية: قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك كان عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:04
معلومات "الأخبار": الجيش أكّد رفضه الصدام مع مكوّن أساسيّ في البلد
صحف اليوم
00:04
معلومات "الأخبار": الجيش أكّد رفضه الصدام مع مكوّن أساسيّ في البلد
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-30
إرجاء الجلسة التشريعية الى الساعة 11 من قبل ظهر غد لعدم اكتمال النصاب
آخر الأخبار
2025-06-30
إرجاء الجلسة التشريعية الى الساعة 11 من قبل ظهر غد لعدم اكتمال النصاب
0
فنّ
2025-04-28
برفقة زوجها... بليك ليفلي تخطف الأضواء بفستان أزرق على السجادة الحمراء (صور)
فنّ
2025-04-28
برفقة زوجها... بليك ليفلي تخطف الأضواء بفستان أزرق على السجادة الحمراء (صور)
0
منوعات
2025-07-15
في اليابان... مسابقة عالمية لحلاّقي الذكور لإعادة جذب الزبائن
منوعات
2025-07-15
في اليابان... مسابقة عالمية لحلاّقي الذكور لإعادة جذب الزبائن
0
آخر الأخبار
23:55
إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين
آخر الأخبار
23:55
إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
2
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
5
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
6
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
7
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
8
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More