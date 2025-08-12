وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان

أوضح وزير العمل محمد حيدر أنّه زار الرئيس نبيه بري لوضعه بنتائج زيارته للعراق واللقاء مع الرئيس السوداني وبما بُحث.



وأكّد وجود تجاوب تام من رئيس الحكومة العراقية، من حيث المساعدة على إعادة الترميم بأسرع وقت، لاسيما في المناطق الوسطى والضاحية والبقاع.



وأعلن أنّه أعطى القرار للجنة، لتزور لبنان والبدء بتنفيذ هذا الامر للمساهمة بإعادة الاعمار ولا سيما في المناطق المتضررة بشكل جزئيّ.



وقال حيدر: "بحثنا كذلك، مع الرئيس السوداني في موضوع هبة القمح، واتفقنا على أنّ العراق سيرسل 50000 طن عبر الباخرة إلى مرفأ بيروت وبدأ التواصل مع وزارة الإقتصاد ووزير الاقتصاد لأخذ الاجراءات المناسبة".



وأضاف: "تواصلنا مع الجانب العراقيّ لتسوية بعض المشاكل التي تواجه أصحاب العمل اللبنانيين في العراق ولا سيما بالنسبة لبعض الغرامات المتوجبة عليهم للضمان الاجتماعيّ العراقيّ وكان لدينا تمنيًا اذا كان هناك من مجال لحسم هذه الغرامات وإنجاز تسوية لكي تحسم هذه الغرامات".



وأكّد حيدر وجود تجاوب من الرئيس السوداني وأخذ القرار في مجلس الوزراء، في العراق بإعفاء اللبنانيين واجراء تسويات بالضمان الاجتماعيّ.



وأوضح أنّ هذه الاموال عبارة عن مئات آلاف الدولارات عبارة عن غرامات سيتم دفع الرسوم المطلوبة والغاء الغرامات.



وأشار حيد أنّه بُحث في موضوع انبوب النفط الذي سوف يمر من العراق الى سوريا لأخذ جزء تشغيلي لمصفاة طرابلس.