وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني

نشر وزير الصناعة جو عيسى الخوري تقريرًا يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع، التي تساهم في تلويث نهر الليطاني.



وجاء في التقرير: "بتاريخ اليوم، قام فريق مشترك من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة بالكشف على إحدى المؤسسات الصناعية الكائنة في منطقة أعالي التويتة – قضاء زحلة، ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني.



وتبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعيّ".



وشدّد عيسى الخوري على أنّ هذا النوع من المؤسسات يجب أن يُقفل فورًا، نظرًا لخطورة الانبعاثات الملوثة الصادرة عنه على البيئة والصحة العامة، ولعدم استيفائه الشروط الإدارية والفنية والبيئية التي تتيح له الاستمرار بالعمل.