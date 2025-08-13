أخبار
LBCI
LBCI

لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة

أخبار لبنان
2025-08-13 | 07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة

أكّد رئيس المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي لاريجاني أنّ الرئيس نبيه بري صديق إيران و"هو رجل الساحة السياسية في لبنان". 

وقال من عين التينة: "ننصحكم بالمحافظة على المقاومة وتقديرها".

وأوضح أنّ إيران لا تنوي التدخل بشؤون لبنان وتحترم أي نتيجة تنسقها الحكومة اللبنانية مع الفصائل، "لكن إذا ما طالب طرف من الحكومة المساعدة فستساعده".

وقال متوجهًا إلى اللبنانيين: :"عدوكم هو إسرائيل وصديقكم هو من صدّها وواجهها".

وأضاف: "لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون فلا تدخل لنا في شؤونكم الداخلية فمن الذي اعتدى على بلادكم أليست إسرائيل"؟

وأعرب عن اعتقاده بأنّ "المقاومة تتمتع بتفكير إستراتيجيّ قويّ والدول خارج لبنان يجب أن لا توجه متطلباتها إلى الداخل وأي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون مع الفصائل نحترمه".

وأشار لاريجاني إلى أنّ "نقطة القوة لإيران مرتبطة بالحالة من التماسك بين أبناء إيران وإنّ قوتها تنبع من الثورة الإيرانية التي حصلت وأنّ إيران لا تنظر إلى أصدقائها كآداة".

واعتبر انّه من خلال الحوار الوديّ والجاد يمكن الخروج بنتائج صائبة في لبنان.

وقال: "وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات نعتبرها في غاية الأهمية ونؤكد التعاون الودي بين البلدان ولا نؤكد على الاوامر التي من خلالها يُحدد جدول زمنيّ ما".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إليكم

الأميركيون

وننصحكم

بالمحافظة

المقاومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
