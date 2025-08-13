أخبار
بيرم: لولا المقاومة ‏لكانت إسرائيل الآن في بعبدا وبيروت

أخبار لبنان
2025-08-13 | 09:54
بيرم: لولا المقاومة ‏لكانت إسرائيل الآن في بعبدا وبيروت

أحيا حزب الله ‏الاحتفال التكريمي لمفوض منطقة ‏جبل عامل الأولى الكشفي الشهيد إسماعيل ‏دياب أقيم في النادي الحسيني في خربة سلم ‏الجنوبية، بحضور  الوزير السابق د. مصطفى بيرم، ‏مفوض منطقة ‏جبل عامل الأولى أحمد غضبون، وفعليات جنوبية .

وألقى الوزير بيرم كلمة حزب الله، أشار فيها ‏إلى "اننا من خلال مقاومتنا لبينا نداء ‏النصرة لكل مظلوم ومستضعف ‏في ظل نداء "هل من ناصر ينصرنا"، النداء الذي يحاربوننا لأجل أننا ‏‏لبيناه، وقد وضعونا في عين الاستهداف، وبات يتآمر علينا الأغراب ‏والأعراب وبعض من في هذا البلد، إلا ‏أننا نتصرف بحكمة.‏"

وقال "سكوتنا ليس ضعفًا، بل لأننا نملك الحكمة، وحكمتنا ‏تقتضي أن نصبر، والإنسان الصبور ‏يعمل بشكل صحيح لأنه يفكر ‏بشكل صحيح، وفي حين أننا لا نعمل بانفعال أو انطلاقًا من ردة فعل، ‏هناك ‏خط أحمر لا يجوز لأحد تجاوزه، وهو كرامتنا ووجودنا وحجّيتنا ‏وعزتنا التي يعبر عنها سلاح المقاومة، ‏فهو وسيلة تدل على أننا نتمسك ‏بهذه القيم.‏"

ولفت بيرم إلى أن شعبنا عندما وجد أن السلطة لا تدافع عنه أخذ ‏المبادرة في الدفاع عن نفسه دون أن ينتظر ‏إذنًا من أحد، لأنه هو من ‏يعطي المشروعية والقانونية، ولا ينتظر من أحد أن يمنحه ذلك، فهو ‏أساس الدولة.

واضاف "ان قادة المقاومة تقدموا الصفوف مع أبنائهم قبل أبناء ‏الناس، لذلك تجد الناس تواليهم وتجد بيئة ‏المقاومة تحب المقاومة ‏وقادتها، لأنها وجدت فيها المصداقية والمشروعية والصدق والإيمان ‏والإخلاص ‏والمسابقة في عملية البذل.‏"

وشدد الوزير بيرم على أن المقاومة هي التي تمثل السيادة، وتوجه ‏للذين يسألون ماذا قدمت المقاومة قائلاً: ‏فلتعرفوا أنه لولا المقاومة ‏لكانت إسرائيل الآن في بعبدا وبيروت، ولتنظروا إلى التجربة في ‏جارتنا سوريا، ‏سوريا التي لم تطلق رصاصة واحدة على الكيان، ‏هاجمتها إسرائيل وأصبحت تحتل مساحات واسعة منها ‏تعادل مساحة ‏لبنان أو أكثر دون أن تنتظر ذرائع، فهي عدو توسعي احتلالي ‏عنصري لا يحترم ‏المستسلمين، ولا مكان للمستسلمين في هذا الزمن، ‏لذا فإن خيارنا هو التمسك بالمقاومة ونهجها لأنها هي ‏التي تصنع دولة ‏قادرة ومقتدرة وعزيزة.‏

وأردف "نجد في الواقع أن هناك قرارًا بعدم تسليح الجيش ‏اللبناني، فبالنسبة للأميركيين ‏شرطهم إذا أعطوا الجيش سلاحًا هو أن ‏لا يتمّ تلقيم هذا السلاح بوجه إسرائيل، ولكن أمام هذا الواقع من ‏الذي ‏سيدافع عن اللبنانيين، وهذا أمر يعدّ خلافًا للفطنة والمنطق والإنسانية، ‏ولا يمكن أن نسمح به أبدًا لأننا ‏نحن من مدرسة العز والكرامة ونحن ‏حريصون على هذا البلد، وبالتالي فإن هناك خطًا أحمرًا ممنوع على ‏‏أحد أن يتجاوزه.‏"

وختم " حبذا لو تأتي الدولة لتدافع عنا حتى لا نبقى نحن ‏لوحدنا ندفع ضريبة الدفاع عن لبنان، ‏ولكن في الوقت الذي تعجز ‏الدولة عن القيام بهذه المهمة وتفقد القدرة على ذلك، تأتي لتقول لنا ‏سلموا ‏سلاحكم، في ما يشكل خلافًا للمنطق وللميثاقية لأننا كمكوّن ‏حريص على البلد، وكمكوّن أكثر من قدم ‏التضحيات من أجل هذا البلد ‏منذ الطائف إلى الآن، دون أن نساوم أو نستبدل ذلك بمناصب، ولأن ‏قطرة دم ‏كل شهيد من شهدائنا تساوي كل ما في هذا البلد من مناصب، ‏نحن نعمل بالحكمة والوعي والاقتداء، لكن ‏أيضًا بالحزم عندما يتطلب ‏الأمر، ونحن الآن نبالغ في النصيحة وننصح من كل قلوبنا لأننا ‏حريصون على ‏البلد، ولأننا نعتقد أننا كلنا في سفينة واحدة لا نسمح ‏لأحد أن يحدث ثقبًا فيها، لأن إحداث الثقب فيها سيغرق ‏الجميع."‏

أخبار لبنان

المقاومة

‏لكانت

إسرائيل

بعبدا

وبيروت

