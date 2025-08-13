حنين السيد: صدّقت على بدء تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج "أمان" في الصندوق الوطني للضمان

كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "اكس": "انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الأمن الاجتماعي، صدّقت على بدء تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج الأسر الأكثر فقراً "أمان"، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقوقهم وتقديرا لالتزامهم، واعترافا بدورهم في الوقوف إلى جانب الأسر الأكثر فقرا".