حنين السيد: صدّقت على بدء تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج "أمان" في الصندوق الوطني للضمان

انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الأمن الاجتماعي، صدّقت على بدأ تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج الاسر الاكثر فقراً/ أمان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانًا لحقوقهم وتقديرًا لالتزامهم، واعترافًا بدورهم في الوقوف إلى جانب الأسر الأكثر فقرًا.
— Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) August 13, 2025
انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الأمن الاجتماعي، صدّقت على بدأ تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج الاسر الاكثر فقراً/ أمان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانًا لحقوقهم وتقديرًا لالتزامهم، واعترافًا بدورهم في الوقوف إلى جانب الأسر الأكثر فقرًا.