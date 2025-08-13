مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية

اعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، ان "رئيس الحكومة نواف سلام ،طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في ما خصّ التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بالقوانين".



اضاف: "على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم".