السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة دعمه لرئيس الحكومة نواف سلام في قرار حصرية السلاح بيد الدولة.واستنكر عقب لقائه سلام، جولة رئيس الاركان الاسرائيلي في الجنوب.وقال السنيورة "نريد من ايران أن تحترم سيادة لبنان وان لا تستمرّ في زجّه في ما لا يتحمّله".