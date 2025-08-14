معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة

أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض خلال زيارته رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن الزيارة تأتي "دعمًا وتأييدًا لمشروع الدولة ولمسار إعادة بنائها".



وأوضح أن "إعادة بناء الدولة ليست موجهة ضد أي فريق من اللبنانيين، بل هي لكل اللبنانيين وللخروج من مرحلة المغامرات والدمار والإفقار".



ودعا معوض الجميع إلى "الالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لاستثمار الفرصة المتاحة وبناء لبنان السلام والاستقرار والازدهار".