اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة

نفذ أهالي شهداء وجرحى تفجير التليل وقفةً احتجاجيةً أمام قصر العدل في بيروت، مطالبينَ بالإسراعِ بمُحاكَمةِ المُتهمين بهذه الجريمة وتحقيق العدالة، لإعادة الثقة بالقضاء والدولة.

وأكّدوا أن استمرار الصمت الرسمي يُشكّل توطؤاً معنوياً، مُحذّرين من مغبة تمييع القضية وتسييسها والخضوع للضغوطات من قِبَل المتورطين.