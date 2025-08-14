بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما

أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، بناءً على تحقيقاتٍ جارية بتكليفِ بِموجَبِهِ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداعِ مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلِها الى الخارج خلالَ الأزمةِ المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذاتِ نوعِ العملة، وذلك بِهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها.



وبحسب معلومات للـLBCI، إنّ القرار الذي اتخذه النائب العام المالي مبنيّ على قرارٍ سابق للهيئة الإتهامية في بيروت ومعلّل بمواد قانونية نصّ عليها قانونُ العقوبات. وتفيدُ المعلومات بأن شعيتو سيتخذُ إجراءاتٍ قانونية بحق أي شخص أو مصرف معني بالقرارِ المذكور اذا لم يَلتزم بتنفيذه خلال مهلة الشهرين المعطاة لهم.

فما أهمية اتخاذ مثل هكذا قرار؟